Прогноз погоды в Крыму на 30 мая В Симферополе +20 и облачно с прояснениями В Севастополе +19 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +19 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +20 и небольшой дождьВ Джанкое +23 и пасмурноВ Ялте +21 и небольшой дождьВ Алуште +20 и небольшой дождьВ Керчи.