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Царьград

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Выступили в подземном госпитале, впереди Кремль: В зоне СВО сложился уникальный творческий дуэт

Выступили в подземном госпитале, впереди Кремль: В зоне СВО сложился уникальный творческий дуэт

У группировки войск "Днепр" теперь есть свой вокально-инструментальный ансамбль. Пока в нём только два человека, но они уже выступили в подземном госпитале.

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