Незаконные постройки у ресторана демонтировали в Тверском районе

В центре Москвы ликвидировали незаконные складские объекты площадью более 100 квадратных метров. Об этом рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.