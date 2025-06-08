Больно и неприятно: Отстранение игумена Гавриила ударило по каждому русскому патриоту

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Отстранение схиигумена Гавриила за якобы "антимусульманские" высказывания стало болезненным ударом по каждому русскому патриоту.
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