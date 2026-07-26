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Политика как она есть

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Британия пытается восстановить отношения с Трампом

Британия пытается восстановить отношения с Трампом

Газета Telegraph сообщила, что британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Британия не перестаёт настольгировать по своему сюзеренству в отношении США. Любыми  хитрыми политическими интригами  будет пытаться восстановить свой статус-кво и столкновения Америки с Россией, возможно и Китаем!!
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