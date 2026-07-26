Газета Telegraph сообщила, что британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере.
Британия пытается восстановить отношения с Трампом
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Владимир Соловьев
Британия не перестаёт настольгировать по своему сюзеренству в отношении США. Любыми хитрыми политическими интригами будет пытаться восстановить свой статус-кво и столкновения Америки с Россией, возможно и Китаем!!
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