Семьи пропавших без вести участников СВО около 130 тыс. раз связывались с МККК

Бюро центрального агентства розыска по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, Международного комитета Красного Креста приняло более 130 тысяч обращений по поводу пропавших без вести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии