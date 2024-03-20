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Семьи пропавших без вести участников СВО около 130 тыс. раз связывались с МККК

Семьи пропавших без вести участников СВО около 130 тыс. раз связывались с МККК

Бюро центрального агентства розыска по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, Международного комитета Красного Креста приняло более 130 тысяч обращений по поводу пропавших без вести.

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