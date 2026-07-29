Сыгравший главную роль в «Финисте» актер Воскресенский борется за жизнь на ИВЛ — врачи дают неутешительные прогнозы

Актер Воскресенский из «Финиста» подключен к ИВЛ 77-летний советский и российский актёр Вячеслав Воскресенский, известный по главной роли в фильме-сказке «Финист — Ясный Сокол», находится в реанимации после перенесённой операции.
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