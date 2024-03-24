Страна и люди
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Страна и люди

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Родион Газманов чувствовал энергетику, как у «Крокуса», на Аллее ангелов

Родион Газманов чувствовал энергетику, как у «Крокуса», на Аллее ангелов

Российский эстрадный певец и музыкант Родион Газманов рассказал, что чувствовал такую же тяжелую энергетику, как у стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла», только на Аллее ангелов в Донецке или в Беслане.

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