Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Водяного оленя нового вида впервые сняли на видео во Владивостоке

Водяного оленя нового вида впервые сняли на видео во Владивостоке

В центре Владивостока на видео попала самка редкого водяного оленя, принадлежность благородного животного к этому не типичному для России виду подтвердили в пресс-службе национального парка Приморья «Земля леопарда».

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