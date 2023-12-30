Ни один нормальный человек сегодня уже не верит, что Украина может одержать победу над Россией, но президент Зеленский продолжает об этом говорить, отметила экс-сотрудница Пентагона Ребека Коффлер в статье для Fox News.
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