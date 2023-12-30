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Fox News: Здравомыслящие люди не верят, что Украина способна одержать верх над Россией

Fox News: Здравомыслящие люди не верят, что Украина способна одержать верх над Россией

Ни один нормальный человек сегодня уже не верит, что Украина может одержать победу над Россией, но президент Зеленский продолжает об этом говорить, отметила экс-сотрудница Пентагона Ребека Коффлер в статье для Fox News.

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