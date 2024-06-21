Превращаем острый перец в соленье на стол. Закрываем в обычной пластиковой бутылке

Острый зеленый перец вполне может стать лучшим соленьем на столе. Если закрыть его в пластиковой бутылке с небольшим количеством специй и чеснока, то получившаяся закуска во многом превзойдет привычные маринованные помидоры и огурцы.
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