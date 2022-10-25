Региональное развитие, часть I: ставка на туристическую инфраструктуру

Ростуризм ликвидирован, и теперь туристическое направление в нашей стране курируют два министерства — Минэкономразвития, которому как раз переданы функции Ростуризма, и Минстрой, отвечающий за инфраструктурную составляющую туристической отрасли.
Ростуризм ликвидирован, и теперь туристическое направление в нашей стране курируют два министерства — Минэкономразвития, которому как раз переданы функции Ростуризма, и Минстрой, отвечающий за инфраструктурную составляющую туристической отрасли.
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