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Региональное развитие, часть I: ставка на туристическую инфраструктуру

Региональное развитие, часть I: ставка на туристическую инфраструктуру

Ростуризм ликвидирован, и теперь туристическое направление в нашей стране курируют два министерства — Минэкономразвития, которому как раз переданы функции Ростуризма, и Минстрой, отвечающий за инфраструктурную составляющую туристической отрасли.

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