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Медвежий угол

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Задержаны мигранты, подозреваемые в оскорблении участников СВО в Челябинске

Задержаны мигранты, подозреваемые в оскорблении участников СВО в Челябинске

Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в нападении в областном центре с дубинками на участников спецоперации, а также оскорблении бойцов и их родных, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Согласен.
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2 час.
Писарчук Дмитрий
А остальных граждан Российской федерации можно оскорблять?
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1 час.
людмила михайлик
Убирать на их родину
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19 мин.

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