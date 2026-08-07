Сафаров усомнился в эффективности военного союза Турции и Саудовской Аравии

Гендиректор центра изучения Ирана, Раджаб Сафаров, считает, что недавно подписанное в Джидде Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном соглашение о коллективной обороне может оказаться труднореализуемым из-за различий в интересах стран-участниц.
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