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Царьград

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Сафаров усомнился в эффективности военного союза Турции и Саудовской Аравии

Сафаров усомнился в эффективности военного союза Турции и Саудовской Аравии

Гендиректор центра изучения Ирана, Раджаб Сафаров, считает, что недавно подписанное в Джидде Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном соглашение о коллективной обороне может оказаться труднореализуемым из-за различий в интересах стран-участниц.

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