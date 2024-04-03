Россиянам пообещали звездопад

Жителям Южного Урала пообещали первый весенний звездопад. По информации издания, с 14 по 30 апреля россияне смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды, его пик придется в ночь на 22 апреля и две соседние ночи — 21 и 23 апреля.
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