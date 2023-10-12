Митрополита Екатеринодарского и Кубанского переводят на высокую должность в Москву

Вчера, 11 октября, в Москве прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его решением митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий назначен Управляющим делами Московской Патриархии и Постоянным членом Священного Синода РПЦ с титулом «Воскресенский».
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