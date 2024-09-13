Дисбаланс углеводов и жиров в рационе сокращает продолжительность жизни

Сбалансированное питание крайне важно для здоровья и долголетия. Японские исследователи выяснили, что нехватка или, наоборот, изобилие жиров и углеводов в рационе сокращает продолжительность жизни, пишет Lenta.
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