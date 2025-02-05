Центробанк РФ похвастался успехами в борьбе с мисселингом

По итогам прошлого года, Центробанк РФ получил 338 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг на навязывание дополнительных услуг и мисселинг, больше — по поводу кибермошенничества и блокировок счетов и переводов.
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