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Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула

Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита и защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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