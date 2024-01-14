Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита и защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
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