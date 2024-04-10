«Starlink — единственный вариант». Haven-1 станет первой коммерческой космической станцией, оснащенной интернетом от Илона Маска

Vast Space объявила, что ее коммерческая космическая станция Haven-1 будет оснащена терминалом Starlink от SpaceX, что обеспечит гигабитную скорость связи с малой задержкой для пользователей ее экипажа, внешних камер и инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии