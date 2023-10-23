Под Ревдой автомобиль столкнулся с автобусом

На 8-м км автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль «Рено Логан». Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в результате аварии пострадали три пассажира иномарки, медики оказывают им помощь.
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