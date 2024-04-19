Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Утренние торги - эскалация на Ближнем Востоке пугает рынки

Неделя на финансовых рынках завершается эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. Если не произойдет разворота, мировые фондовые индексы зафиксируют самое резкое недельное падение с сентября, а доллар достигнет максимумов за весь год, передает Reuters.

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