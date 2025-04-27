Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с начала мая. По словам Володина, усилится контроль за иностранными агентами: к ним будут относить лиц, помогающих зарубежным органам в ущерб безопасности России или вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации.
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