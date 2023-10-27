Русские дали автоматы бывшим солдатам ВСУ: Как готовят спецбатальон против боевиков

На службу в Вооружённые Силы России поступил первый батальон из бывший украинских военнослужащих.На службу в русское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" впервые поступил добровольческий батальон, созданный из бывших украинских военнослужащих.
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