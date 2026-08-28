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COT 101 · Lesson 04 — Small Traders: Not Always "Dumb Money"

COT 101 · Lesson 04 — Small Traders: Not Always "Dumb Money"

COT 101 · Lesson 04 — Small Traders: Not Always "Dumb Money" Euro FX Futures CME_DL:6E1! ConfluenceEdge_ WHO THEY ARE Small traders — "nonreportable" in the CFTC's language — are everyone below the reporting threshold.

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