Евросоюз на пороге потрясений: ЕС с тревогой наблюдает за ростом популярности двух женщин — немки и француженки

Брюссельская бюрократия готовится к решительному бою Людмила Николаева На фото: (слева направо): лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель и лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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