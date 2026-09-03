БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евросоюз на пороге потрясений: ЕС с тревогой наблюдает за ростом популярности двух женщин — немки и француженки

Евросоюз на пороге потрясений: ЕС с тревогой наблюдает за ростом популярности двух женщин — немки и француженки

Брюссельская бюрократия готовится к решительному бою Людмила Николаева На фото: (слева направо): лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель и лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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