Военнослужащие из Крыма находятся в зоне проведения специальной военной операции, передаёт корреспондент «Крым 24».
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