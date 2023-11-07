Противозачаточные таблетки могут повредить участки мозга, регулирующие страх

Во всем мире свыше 150 миллионов женщин предпочитают применять оральные контрацептивы. Среди них, наибольшей популярностью пользуются комбинированные оральные контрацептивы, которые содержат синтетические версии половых гормонов и представляют собой самый распространенный метод предохранения.