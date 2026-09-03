Это уже ни в одни ворота. Проспект Павших Коммунаров, Донецк, дети, лет по 10-11, на дороге, на мотоцикле!!! Надо принимать какие то меры! Наказывайте родителей, вводите штрафы дикие, но надо как то это прекращать.