Путин нас всех рассорит, если не скинемся для Украины – шведский военачальник 

Россия раскалывает НАТО, заставляя ее членов ругаться между собой. Об этом начальник генерального штаба обороны Швеции генерал Михаэль Клессон заявил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».