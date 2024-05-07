Два человека погибли на пожарах в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 мая, ФедералПресс. Два человека погибли на крупных пожарах в Братском районе. Пожарные обнаружили тела мужчин в садоводствах «Локомотив» и «Алюминщик», сообщил в своем телеграм-канале мэр Братского района Александр Дубровин.