Жителям Норильска покажут спектакль «Медовый месяц в "Кукольном доме"»

В Норильск приедет с гастролями Московский театр юного зрителя: 12 и 13 сентября на сцене Заполярного театра он покажет постановку Петра Шерешевского «Медовый месяц в "Кукольном доме"».
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