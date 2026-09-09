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Жителям Норильска покажут спектакль «Медовый месяц в "Кукольном доме"»

Жителям Норильска покажут спектакль «Медовый месяц в "Кукольном доме"»

В Норильск приедет с гастролями Московский театр юного зрителя: 12 и 13 сентября на сцене Заполярного театра он покажет постановку Петра Шерешевского «Медовый месяц в "Кукольном доме"».

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