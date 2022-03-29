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Агрегаторы такси будут передавать данные ФСБ

Агрегаторы такси будут передавать данные ФСБ

Как сообщает РБК, Министерство транспорта России подготовило законопроект, который обязывает агрегаторов такси передавать данные Федеральной службе безопасности (ФСБ).

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