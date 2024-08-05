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Больше вреда, чем пользы: гематоген назвали вредной сладостью

Больше вреда, чем пользы: гематоген назвали вредной сладостью

Гематоген кажется полезной сладостью, но на самом деле это пищевая добавка, а не еда. Сегодня производители доставляют батончики без железа в составе, которое бы легко усваивалось организмом, объяснила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

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