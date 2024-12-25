В Хабаровске Полицейский Дед Мороз поздравил состоящих на учете ребят и детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В Хабаровске Полицейский Дед Мороз, его внучка снегурочка, сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте навестили детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, а также побывали в Хабаровском центре помощи семье и детям и осуществили выезд в семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.