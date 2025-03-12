Архангелогородец поджёг квартиру и напал на полицейского

46-летний мужчина незаконно пробрался в чужую квартиру, устроил пожар и ударил сотрудника полиции.В ходе следствия было установлено, что 10 декабря 2024 года пьяный северянин незаконно проник в квартиру своей знакомой, расположенную в доме по улице Титова.