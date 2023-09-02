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Нестеров о 2:5 от «Ак Барса»: «Федотов отлично сыграл. Это защитники должны были ему помочь, не давать добивать, подставлять»

«В принципе, хорошо начали. Были моменты, было много большинства, мы могли сделать результат уже в первом периоде.

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