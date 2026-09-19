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В досрочном голосовании на выборах в Госдуму приняли участие 4,66 млн человек

В досрочном голосовании на выборах в Госдуму приняли участие 4,66 млн человек

Центризбирком опубликовал итоги этапа досрочного голосования и обновленные данные по дистанционному электронному голосованию на выборах в Госдуму.

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