Безработным казахстанцам сообщат о возможности трудоустройства через СМС

Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 300 казахстанцам из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает inAktau.
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