Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдет в Москве 23 августа

Жители Москвы смогут поучаствовать в тестовом голосовании, которое планируется провести 23 августа перед выборами депутатов Мосгордумы и мундепов ряда муниципальных округов ТиНАО и Куркина, сообщает АГН «Москва».
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