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У Сбера случилась распаковка

У Сбера случилась распаковка

Куда движется история с заблокированными активамиИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.ruКуда движется история с заблокированными активамиТрейдерские чаты бурлят: рынок валится пятый месяц, индекс Мосбиржи на минимуме с декабря 2022 года, и, кажется, виновные наконец найдены.

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