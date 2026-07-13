У Сбера случилась распаковка

Куда движется история с заблокированными активамиИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.ruКуда движется история с заблокированными активамиТрейдерские чаты бурлят: рынок валится пятый месяц, индекс Мосбиржи на минимуме с декабря 2022 года, и, кажется, виновные наконец найдены.