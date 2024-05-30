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ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе

ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе - инциденты произошли на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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