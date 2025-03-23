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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ямаля 30 (14+16) очков в 43 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил Нидерландам в Лиге наций

Вингер сборной Испании, представляющий «Барселону», забил Нидерландам в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (3:3, второй экста-тайм).

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