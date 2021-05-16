Взгляд

16 575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Если бы не Союз ,то эти узбеки там были бы обычной аграрною страной...((( С тупой привычкой покупать там все свои "кр...Не будь Советског...
  • N S
    Автор ПРАВ!!!!!!!!!!!++++++++ /// ...День России
  • Скиф Туран
    Не будь СССР, Кадыров был бы баем в своём кишлаке, ходил бы летом в вонючем ватном халате и в тюбетейке, жил в глиноб...Не будь Советског...

"Вовлекать грибников в политические игрища то же самое , что школьников -навальнят". Мнение о новом законе МинПрироды

"Вовлекать грибников в политические игрища то же самое , что школьников -навальнят". Мнение о новом законе МинПрироды

Это мнение миколога Ирины Филипповой. Интернет гудит. Грибников обижают. Особенно СМИ ерничает по поводу размера собранных грибов.

Вернуться к статье
117
Обсудить
Житель Земли Макаренков
Если бизнесмен взял в аренду большой кусок леса, то не государство а он начнёт душить грибников и по бОльшей части в прямом смысле этого слова. Объявит частной собственностью и даже травинку не вынесешь из леса. А вот штрафовать как раз-то будут старушк у магазинов и на обочинах, как самых беззащитных и не знающих законов. Это проще, чем связываться с бизнесом и армией натасканых адвокатов.
Леонид
СОТНИ ТЫСЯЧ ТОНН??? Грибов и ягод? И каким же образом это все может уходить за границу и без какой-либо оплаты в государственный карман??? Хрень какая-то! Теперь драть будут и за аренду "воздуха" и за перемещение через кардон.
САША ЛЕПАЕВ
подурели вообще гнать их с власти и судить. все у людей отобрали до грибов добрались. а не боитесь что люди у вас все отберут и не успеете за бугор сбежать и перед народом отвечать прийдется. это ваш грабешь когда то должен закончится. сколько веревочки не вица конец настанет.
Анатолий Захаров
Власть должна принадлежать конкретному, здравомыслящему человеку. Это прописная истина. Не может сегодняшний человек, проголосовавший на выборах и делегировавший свою власть над самим собой понравившемуся кандидату. Для этого надо иметь власть. чтобы ее делегировать. иначе это просто цирк.
Николай Неганов
Вирус дебилизма видимо из Украинской Рады проник и в Госдуму
Владимир Хроменков
нет! там более половины переболели КОВИТом вот и сузился кровоток по всему телу- с ног до головы
борис шорников
у меня предложение СТАВЛЮ НА ГОЛОСОВАНИЕ кто за ставьте + изобретателям этих законов всучить им в дупло меж ног ШНЯГУ со ШЛЯПОЙ НЕ МЕНЕЕ 8 см в диаметре и проворачивать пока тот шлямбур через гланды до мозгов не доберется и не прочистит мозги ЗАКОНОТВОРЦАМ из ДУРДОМА
Игорь Тихонов
Поддерживаю!!!
Игорь Тихонов
"Чем больший объем собранных грибов, тем больше бизнесмен должен взять кусок леса." - и что это значит? Если бизнесмен возьмет в аренду участок леса, то, будьте уверены, никто другой в этот лес уже не войдет!!! Т.е., той самой "бабушке" уже будет просто НЕГДЕ собирать свои грибы и ягоды, чтобы продавать "возле дороги".. Автор что, издевается или выполняет заказ?
Юрий Скрипилев
Всё идёт своим чередом. Для начала бизнесмены урвали большие куски леса и выкосили его под самый корешок, не выплатив Государству ни фига, разве что потратились на взятки чиновникам, но между пней остались ещё ГРИБЫ, а тут пронырливые старушки, не давая взяток, приватизируют эти самые грибочки, не порядок - ату бабулек. А то что зверю лесному не жить негде, ни жрать нечего, издержки производства, а кедр, дуб ( ХЛЕБ таёжный) в братском Китае. Да и медонос - ЛИПА то же под пилу попала. Автор возопил -" Грибочки с ЧАГОЙ вагонами с за границу за так вывозят. " Простите, а таможня где ?
Владимир Коцуров
А сейчас по закону можно вагонами, цистернами, самолётами, пароходами и без налогов??? У нас таможня - это частники??? Вот не поверю, что бесплатно всё вывозится... А кто то зАмки строит, яхты, острова покупает, видимо соседи по зАмку завидовать стали, или яхту новую надо...

Картина дня

наверх