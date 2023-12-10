Топ-10 лучших штыковых лопат

Штыковая лопата – это инструмент, который предназначен для перекопки земли. Он необходим даже тем людям, которые не занимаются садово-огородной деятельностью, ведь периодически возникает необходимость выкопать яму или траншею.
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