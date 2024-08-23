Так вот на кого она нацелилась: выяснилось, о ком мечтает Джоли

Инсайдер рассказал, кем увлеклась актриса. Джоли мечтает о романе с Колином Фаррелом LEGION-MEDIAКак рассказал инсайдер из числа приятельниц Анджелины Джоли, актриса очень заинтересована в том, чтобы завести близкие отношения с Колином Фаррелом.
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