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Так вот на кого она нацелилась: выяснилось, о ком мечтает Джоли

Так вот на кого она нацелилась: выяснилось, о ком мечтает Джоли

Инсайдер рассказал, кем увлеклась актриса. Джоли мечтает о романе с Колином Фаррелом LEGION-MEDIAКак рассказал инсайдер из числа приятельниц Анджелины Джоли, актриса очень заинтересована в том, чтобы завести близкие отношения с Колином Фаррелом.

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Комментарии
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Федор Родников
А сколько лет этой полукровке?
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