«Ничего, что можно было бы назвать GPT-5» — OpenAI сосредоточена на доработке GPT-o1, а GPT-5 не появится в 2024 годуГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) развеял надежды на скорый релиз GPT-5, сообщив, что до конца 2024 года компания сосредоточится на улучшении версии GPT-o1.