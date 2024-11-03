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«Ничего, что можно было бы назвать GPT-5» — OpenAI сосредоточена на доработке GPT-o1, ...

«Ничего, что можно было бы назвать GPT-5» — OpenAI сосредоточена на доработке GPT-o1, ...

«Ничего, что можно было бы назвать GPT-5» — OpenAI сосредоточена на доработке GPT-o1, а GPT-5 не появится в 2024 годуГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) развеял надежды на скорый релиз GPT-5, сообщив, что до конца 2024 года компания сосредоточится на улучшении версии GPT-o1.

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