Сикорский: на встрече НАТО могут обсудить идею о перехвате ракет над Украиной

АндрейБорков

Нормально. Польша собирается вступить в боевые действия на театре СВО на стороне УкРуины. Этот вопрос Польша поднимет на сходняке НАТО, более чем уверен, что НАТО даст "добро" Польше воевать с Россией самостоятельно, как индивидуальный вояка, а не как член НАТО. НАТО не интересно воевать с РФ в открытую, ни кто не хочет лютой и жуткой смерти от "Сарматов", Тополей-М" и далее по списку ЯО РФ. Учения по ОТВЕТНОМУ ХОДУ "партнерам" проведены на днях и проведены успешно. По "партнерам", условно, нанесен МАССИРОВАННЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР, не точечный и избирательный, а именно МАССИРОВАННЫЙ! Про это в НАТО знают. По этому, если в НАТО не полностью отмороженные и обкуренные травой "мариванной", то Польше предложат самой вступить в войну с Россией, а НАТО тут будет как бы ни при чем. В противном случае это будет прямое столкновение с НАТО со всеми вытекающими последствиями.