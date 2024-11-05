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Сикорский: на встрече НАТО могут обсудить идею о перехвате ракет над Украиной

Сикорский: на встрече НАТО могут обсудить идею о перехвате ракет над Украиной

Идею о перехвате ракет над Украиной могут обсудить на ближайшей министерской встрече НАТО. Об этом рассказал в эфире телевизионного канала TVN24 руководитель внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский.

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Комментарии
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АндрейБорков
Нормально. Польша собирается вступить в боевые действия на театре СВО на стороне УкРуины. Этот вопрос Польша поднимет на сходняке НАТО, более чем уверен, что НАТО даст &quot;добро&quot; Польше воевать с Россией самостоятельно, как индивидуальный вояка, а не как член НАТО. НАТО не интересно воевать с РФ в открытую, ни кто не хочет лютой и жуткой смерти от &quot;Сарматов&quot;, Тополей-М&quot; и далее по списку ЯО РФ. Учения по ОТВЕТНОМУ ХОДУ &quot;партнерам&quot; проведены на днях и проведены успешно. По &quot;партнерам&quot;, условно, нанесен МАССИРОВАННЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР, не точечный и избирательный, а именно МАССИРОВАННЫЙ! Про это в НАТО знают. По этому, если в НАТО не полностью отмороженные и обкуренные травой &quot;мариванной&quot;, то Польше предложат самой вступить в войну с Россией, а НАТО тут будет как бы ни при чем. В противном случае это будет прямое столкновение с НАТО со всеми вытекающими последствиями.
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