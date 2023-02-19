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Пеп Гвардиола: «Когда работаешь с «Барсой», «Баварией» и «Ман Сити», у тебя больше шансов на трофеи. Это очевидно»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему его команды берут так много трофеев. Испанский специалист выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

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