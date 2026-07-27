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«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной

Защитник сборной Кабо-Верде и « Коламбус Крю » Стивен Морейра рассказал о разговорке с Лионелем Месси перед матчем ЧМ-2026.

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